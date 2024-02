Papa Francesco | il comunicato della sala stampa vaticana | le sue condizioni

PAPA FRANCESCO non sta bene. Ecco il comunicato ufficiale del Vaticano sulle sue condizioni di salute

(Di sabato 24 febbraio 2024) – Problemi di salute per il Santo Padre. Laha reso noto pochi minuti fa unin cui spiega chesi è visto costretto ad annullare le udienze per la giornata di oggi, sabato 24 febbraio 2024. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Fabio Fazio, il retroscena choc sulla telefonata delLeggi anche:Bergoglio ha già scelto il luogosua sepoltura: dov’è, il motivo “A causa di un lieve stato influenzale, in via precauzionale, ilha annullato le udienze previste per la giornata di oggi”, ha fatto sapere la. L’Angelus di domani “va confermato”, si apprende sempre ...

