Papa Francesco è influenzato | annullate tutte le udienze

Francesco influenzato, oggi annullate le udienze. Domani confermato l'Angelus

(Di sabato 24 febbraio 2024) Per il momento, l’Angelus di domani – domenica 25 febbraio – da piazza San Pietro è confermato, come fa sapere la sala stampa vaticana. Bergoglio è– Ilcorrieredellacittà.comLe condizioni di salute del Pontefice non dovrebbero essere preoccupanti, ma in via precauzionale è stato disposto uno stop per consentire la guarigione.“A causa di un lieve stato influenzale, in via precauzionale, ilha annullato lepreviste per la giornata di oggi”. Lo rende noto la sala stampa vaticana. L’Angelus di domani è “al momento” confermato, si apprende dalla sala stampa vaticana, in merito alle condizioni di salute di. Notizia in aggiornamento. su Il Corriere della Città.

Influenza per il Pontefice, che oggi in via precauzionale ha annullato le udienze . Lo comunica il Vaticano.Continua a leggere (fanpage)

Papa Francesco è stato costretto ad annulla re tutte le udienze in programma per oggi a causa di uno stato influenzale. La sala stampa vaticana ha comunicato ... (thesocialpost)

Papa Francesco come sta: ammalato, ha l'influenza. Cancellati tutti gli impegni: Papa Francesco è influenzato, per questo motivo sono state annullate le udienze del Pontefice previste per oggi. Lo ha fatto sapere la sala stampa vaticana in una nota in cui si legge: «A causa di un ... leggo

Papa Francesco: annullate le udienze di oggi “a causa di un lieve stato influenzale”: “A causa di un lieve stato influenzale, in via precauzionale il Papa ha annullato le udienze previste per la giornata di oggi”. Lo rende noto la sala stampa della Santa Sede. toscanaoggi

Papa Francesco influenzato, saltano le udienze di oggi. Confermato l'Angelus di domenica: Papa Francesco è influenzato, per questo motivo sono state annullate le udienze del Pontefice previste per oggi. Lo ha fatto sapere la sala stampa vaticana in una nota in cui si ... leggo