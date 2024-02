Papa Francesco annulla tutti gli impegni Cosa succede

Papa Francesco: annulla le udienze di oggi “a causa di un lieve stato influenzale“

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 24 febbraio 2024)è stato costretto adre tutte le udienze in programma per oggi a causa di uno stato influenzale. La sala stampa vaticana ha comunicato questa mattina che, in via precauzionale, il Pontefice non potrà rispettare glidella giornata. Nonostante le condizioni di salute di Bergoglio non siano considerate preoccupanti, il Vaticano ha preferito optare per la cancellazione degli appuntamenti odierni. La decisione è stata presa per garantire aluna pronta guarigione e per evitare il rischio di aggravamento del suo stato di salute. La nota ufficiale diffusa dalla sala stampa vaticana recita: “A causa di un lieve stato influenzale, in via precauzionale, ilhato le udienze previste per la giornata di oggi”. Nonostante ...