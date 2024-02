Papa Francesco annulla le udienze di oggi | ha di nuovo l’influenza

Leggera influenza per Papa Francesco: Bergoglio annulla le udienze di oggi

(Di sabato 24 febbraio 2024) La notizia delstato influenzale diè giunta in mattinata grazie ad una nota della sala stampa vaticana. “A causa di un lieve stato influenzale, in via precauzionale, ilhato lepreviste per la giornata di“, si legge nella dichiarazione, che però non dà altre informazioni sulle condizioni L'articolo proviene da Il Difforme.

