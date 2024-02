Paolo Bonolis | l’addio a Ciao Darwin e il saluto commosso alla figlia nell’ultima puntata | “Silvia | amore mio”

Paolo Bonolis commosso dice addio a Ciao Darwin, il saluto alla figlia Silvia in studio: «Amore mio»

(Di sabato 24 febbraio 2024) “Italiani, popolo di smemorati, gente che vive nel passato, scontenta del presente ma comunque senza futuro. Per l’ultima volta, buonasera”. Con il suo stile inconfondibile e accolto da un’ovazione del pubblico,ha presentato ieri, 23 febbraio, l’ultimadi. Le tre ore finali di una trasmissione che è spesso stata al centro di critiche e polemiche, apprezzata o denigrata, divisiva, controversa. Ma che ha fatto la storia della televisione italiana, fotografando la società e le sue esagerazioni. Al Centro di produzione Titanus Elios di Roma, il sipario su 25 anni di intrattenimento, con una sfida tra il passato e il presente del programma. “Oggi celebriamo quello che una volta è stato in contrapposizione a quello che oggi è, in una competizione grottesca che ci porterà a ...

