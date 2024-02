Paolini oggi sfida Kalinskaya per il primo titolo 1000 a Dubai | l’esempio di Sinner | orario e dove vederla

Paolini-Kalinskaya, finale al Wta Dubai 2024: orario e dove vedere il match

(Di sabato 24 febbraio 2024), 24 febbraio 2024 –mania, chiamatela malattia o no, ma l’impresa Slam del rosso di San Candido sta veramente ispirando gli azzurri del tennis. I colleghi dell’uomo Davis stanno facendo faville, a cominciare da Jasmine. La 28enne della Garfagnanaalle 16 si gioca ilmaster mille in carriera: è solo la quinta italiana di sempre a spingersi così avanti in un torneo di tale portata. Se in Argentina si è scritta la stupenda favola di Luciano Darderi, 22 anni, da outsider arrivato dalle qualificazioni fino alla conquista della coppa, ci sono anche gli assi del doppio Bolelli-Vavassori: finale agli Australian Open e subito dopo vittoria nel 250 di Buenos Aires. Solo stanotte si sono arresi nella semifinale di Rio de Janeiro. Altro doppio di successo ...

