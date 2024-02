Paolini-Kalinskaya oggi in tv | orario | canale e diretta streaming finale Wta Dubai 2024

Paolini-Kalinskaya al WTA Dubai: dove vedere in tv e streaming

(Di sabato 24 febbraio 2024) Jasminesfiderà Annanelladel WTA 1000 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città araba. “E’ il momento migliore della mia carriera” ha dichiarato l’azzurra dopo il successo in semiai danni di Sorana Cirstea. Già certa del debutto in top 20, Jasmine va adesso a caccia di uno storico titolo che la renderebbe appena la terza italiana di sempre a vincere un Wta 1000. Partirà però sfavorita contro la russa, che sta vivendo una settimana strepitosa tanto che, partita dalle qualificazioni, ha sconfitto addirittura tre top 10 di fila (tra cui le numero 1 e 3 del mondo, Swiatek e Gauff). Le due giocatrici hanno ottenuto una vittoria a testa nei precedenti, maha vinto il più ...

