Paolini-Kalinskaya in tv | data | orario | canale e diretta streaming finale Wta Dubai 2024

Jasmine Paolini-Anna Kalinskaya, in palio il WTA 1000: quando e dove vederla in TV e streaming, tutte le info utili

(Di sabato 24 febbraio 2024) Jasminese la vedrà contro Annanelladel WTA 1000 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città araba. Non sarà la numero uno al mondo Iga Swiatek l’avversaria dell’azzurra bensì la sorprendente, partita dalle qualificazioni e capace di spingersi fino all’atto conclusivo del torneo dopo aver battuto, tra le altre, Gauff e Swiatek. Poco male per Jasmine, che potrà giocarsi le sue carte e arriva all’appuntamento in gran forma. Dopo le vittorie ai danni di Haddad Maia, Fernandez e Sakkari (e il forfait di Rybakina ai quarti), è infatti arrivato un altro prestigioso successo contro la rumena Cirstea., già certa del debutto in top 20 (best ranking), proverà ora a diventare la terza italiana di sempre a ...