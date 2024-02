Paolini, il sogno è realtà: batte Kalinskaya e vince il primo master mille a Dubai

(Di sabato 24 febbraio 2024), 24 febbraio 2024 – La tensione della prima volta rallenta il tennis di Jasmine, ma a lei non importa. Al suo debutto in una finalenel Wta di, la toscana sconfigge in un’autentica battaglia 6-4/5-7/6/7 la straripante. La russa, vera outsider del torneo: partita dalle qualificazioni, ha preso lo scalpo di diverse tenniste top ten e pure della numero uno polacca Iga Swiatek. Applausi veri per la 28enne azzurra, che agguanta la 14esma posizione in classifica (suo best ranking) ed entra di diritto nell’olimpo del tennis azzurro al femminile. E’ la quinta italiana a spingersi all'ultimo atto dopo Francesca Schiavone, Flavia Pennetta, Sara Errani e Camila Giorgi (vincitrice di Montreal 2021). La partita Si parte in salita: non basta un parziale di 8 punti a 0 a ...