Paolini da paura! Batte la Kalinskaya in rimonta e vince il suo primo Master 1000 Da lunedì numero 14 al mondo

Tennis United Cup, l'Italia si arrende alla Germania: Paolini illude, Sonego e il doppio vanno ko. Mercoledì la Francia

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 24 febbraio 2024) Jasmineha trionfato al Duty Free Tennis Championships di Dubai , secondo Wtadella stagione: sul cemento degli Emirati Arabi Uniti, la 28enne di Castelnuovo di Garfagnana,26 Wta, si è imposta in tre set, 4-6, 7-5, 7-5, sulla russa Anna Kalynskaya,40 del. L’azzurra ha avuto la meglio in due ore e 13 minuti della rivale arrivata dalle qualificazioni che in semifinale...