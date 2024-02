Panatta, il duro sfogo in tv: “Ferragni-Fedez? Non me ne frega niente, mai visti neanche i loro…

Panatta, il duro sfogo in tv: “Ferragni-Fedez? Non me ne frega niente, mai visti neanche i loro social” (Di sabato 24 febbraio 2024) Non tutti hanno piacere a seguire le vicende sentimentali delle coppie dello show business. Adriano Panatta è uno di questi. In collegamento con Rainews l’ex tennista dice la sua sul caso Totti-Blasi e su quello più recente Ferragni-Fedez: “Totti e Ilary? Quando si mettono in piazza le cose di sentimenti e cose così è sempre molto spiacevole. Quando uno pesta una ‘menta’, si sporca. Questo è successo: a un certo punto finisce a stracci. Non me ne può fregare di meno perché con tutti i problemi che ci sono in Italia e nel mondo stiamo a pensare a Totti e Ilary e ai loro orologi, per favore”. Molto netto anche sui Ferragnez: “Me ne frega ancora di meno di Ferragni e Fedez, non li ho mai visti nemmeno per una volta i ... Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 febbraio 2024) Non tutti hanno piacere a seguire le vicende sentimentali delle coppie dello show business. Adrianoè uno di questi. In collegamento con Rainews l’ex tennista dice la sua sul caso Totti-Blasi e su quello più recente: “Totti e Ilary? Quando si mettono in piazza le cose di sentimenti e cose così è sempre molto spiacevole. Quando uno pesta una ‘menta’, si sporca. Questo è successo: a un certo punto finisce a stracci. Non me ne puòre di meno perché con tutti i problemi che ci sono in Italia e nel mondo stiamo a pensare a Totti e Ilary e aiorologi, per favore”. Molto netto anche sui Ferragnez: “Me neancora di meno di, non li ho mainemmeno per una volta i ...

