Pallanuoto: tornata la Serie A1. Risultati e classifiche di round scudetto e retrocessione, vince la Pro Recco

(Di sabato 24 febbraio 2024) Torna, dopo il lunghissimo stop dovuto alla pausa per le Nazionali, il campionato diA1 dimaschile e lo fa con l’inaugurazione del nuovo format, quello che prevede: sei i match giocati oggi.la Proche guadagna punti al comando sfruttando anche il pareggio nel big match tra AN Brescia e RN Savona. Successo anche per il Telimar di misura sul De Akker.1^ giornata – sabato 24 febbraio Pro-CC Ortigia 1928 10-5 De Akker Team-Telimar 8-9 AN Brescia-RN Savona 6-6 Riposa laTrieste Classifica: Pro42, RN Savona 37, AN Brescia 31, Telimar 28, CC Ortigia 1928 27,...