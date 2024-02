Pallanuoto femminile: risultati e classifica dell'undicesima giornata. Vincono Orizzonte e Plebiscito

(Di sabato 24 febbraio 2024) Torna la regular season della Serie A1 dialdopo il lungo stop dovuto alla pausa per le Nazionali. Cinque i match in acqua in questo intenso sabato. Vittora importante per L’EkipeCatania che stacca tutte le rivali: l’unica a tenere il passo è ilPadova che batte in trasferta nello scontro diretto il Trieste e resta a -3. UndicesimaSabato 24 febbraio US L. Locatelli-Cosenza11-11 L’Ekipe-Rapallo12-7 Netafim Bogliasco 1951-Brizz Nuoto 14-7 SIS Roma-Como Nuoto Recoaro 16-3Trieste-Padova 8-10L’EKIPE30 C.S.PD 27 S.I.S. ROMA ...