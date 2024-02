Pallamano: cominciata la preparazione dell'Italia femminile in vista delle qualificazioni agli Europei

(Di sabato 24 febbraio 2024) Comincia ladella Nazionale italiana di. Ieri sera, venerdì 23 febbraio, le azzurre hanno infatti svolto la prima sessione di allenamenti alla Casa delladi Chieti indella doppia sfida contro la Lettonia – pianificata per il 29 febbraio (Dobele) e 3 marzo (Chieti) – valida per leai Campionati2024. Nel pomeriggio di oggi, dopo un’altra sessione di allenamenti, le azzurre disputeranno un test match sul campo del Chiaravalle, formazione militante nel Campionato di Serie A2, per poi tornare a Chieti fino al 27 febbraio. Il 28 invece sarà il momento di partire alla volta della Lettonia. Come comunicato dalla Federazione Italiana Handball, le due partiteazzurre saranno ...