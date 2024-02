Palestina | Di Battista al corteo di Milano | “La posizione del Pd? È tutto e il contrario di tutto Fassino e Gasparri identici”

Palestina, Di Battista al corteo di Milano: “La posizione del Pd? È tutto e il contrario di tutto

(Di sabato 24 febbraio 2024) “Sono qui per una questione di umanità, è in atto un tentativo di pulizia etnica ad opera di Israele che sta compiendo terrorismo di stato nel silenzio generale. Ma la cosa più ignobile per me è il silenzio della mamma, madre, cristiana Giorgia Meloni di fronte a 14mila bambini assassinati palestinesi”. Lo ha detto Alessandro Di, fondatore dell’Associazione Schierarsi, che oggi aha partecipato alper lae ai banchetti per la raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa popolare per chiedere allo Stato italiano il “riconoscimento dello Stato dicome Stato sovrano e indipendente, conformemente alle risoluzioni della Nazioni Unite e al Diritto Internazionale”. E quando gli si chiede delladel Pd sul tema ...

Manifestazione pro Palestina a Milano oggi 24 febbraio, 5 mila persone da tutta Italia. Bandiere, striscioni e cori: «Restiamo umani»: Il corteo è partito da piazzale Loreto e arriverà in largo Cairoli intorno alle 20. Atteso l’ex deputato del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista ... milano.corriere

Manifestazioni pro-Palestina in Italia: un grido per la pace: In risposta alla crescente crisi nel Medio Oriente, i cittadini italiani si sono radunati in diverse città per esprimere la loro solidarietà al popolo palestinese. Le manifestazioni, che hanno avuto l ... informazione

Milano, sabato ad alta tensione: in piazza palestinesi, ucraini e russi. La diretta: Sabato pomeriggio di manifestazioni nel centro di Milano a un'ora di distanza l'una dall'altra. Per l'Ucraina I primi a scendere in piazza… Leggi ... informazione