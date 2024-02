Palermo | Corini | “C’è rammarico | la Cremonese ha caratteristiche perfette per la categoria”

Palermo, Corini: «C'è rammarico per come si era messa»

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ilpareggia con lanel ventiseiesimo turno di Serie B. Il tecnico rosanero Eugeniocommenta la prestazione della propria squadra in sala stampa: “Partita giocata bene da entrambe le squadre. Noi siamo stati bravi a trovare il rigore e a raddoppiare. Prendere due gol in un minuto ha cambiato l’inerzia della partita, eppure avevamo detto di tenere botta. Dopo il pari dellaabbiamo subito il contraccolpo psicologico per dieci minuti, poi però di occasioni ne abbiamo avute. Ilc’è, perché pareggiare a Cremona ci sta, ma per come si era messa la partita c’è. Dobbiamo vincere con la Ternana martedì per dare valore al pareggio di oggi. Non siamo stati sorpresi, ma hanno fatto valere le loro qualità. Hanno...