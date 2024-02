Pagelle Genoa Udinese | i voti ai protagonisti – TOP e FLOP

Pagelle Genoa-Udinese, voti Serie A

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 24 febbraio 2024) Iaidel match valido per la 26esima giornata del campionato di Serie A 2023/24:Ledeidel match, valido per la 26esima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. TOP: Una prestazione maiuscola di Vasquez: il difensore messicano gioca per un’ora una partita perfetta. Dietro non lascia passare niente, in avanti si sgancia in più di una occasione arrivando a creare molti problemi alla porta dell’. Anche Retegui promosso: il merito nella sua bellissima rovesciata che sblocca il risultato.: Gudmundsson, nonostante un’assist a referto, si prende una giornata con i giri del motore dimezzati: non gioca male, ...