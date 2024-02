Pagelle Genoa-Udinese 2-0 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

Pagelle Genoa-Udinese, voti Serie A

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ledi2-0 con iai protagonisti e ildel match valido per la ventiseiesima giornata di. Al Ferraris il Grifone la sblocca grazie alla rete di Retegui con una splendida rovesciata, quindi arriva il raddoppio a opera di Bani sempre nel primo tempo, mentre a inizio ripresa ospiti in dieci per il rosso a Kristensen che fa calare il sipario sulla partita. Di seguito ecco ledella sfida. GLI HIGHLIGHTS(3-5-2): Martinez 6; De Winter 6.5, Bani 7, Vasquez 6.5 (9’st Vogliacco 6); Sabelli 6.5 (33’st Spence 6), Frendrup 6.5, Badelj 6 (41’st Strootman sv), Messias 6.5 (33’st Malinovskyi 6), Martin 6; Gudmundsson 6.5, Retegui 7.5 (33’st Ekuban 6). In panchina: ...