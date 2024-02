Padovan | «Sanchez l’acquisto più inutile che l’Inter potesse fare!»

Padovan: “Sanchez, acquisto scellerato per l’Inter: è un mina spogliatoi. Su Lukaku…”

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 febbraio 2024)stronca Alexis, che domani in Lecce-Inter potrebbe giocare dal primo minuto. Il giornalista non considera tanto l’attaccante cileno. QUASI PERFETTA ? Giancarlosulla forza dele sull’eventuale turnover contro il Lecce: «Non ho considerazione di, tra i tanti acquisti fatti lui èpiù sbagliato eche il clubfare. Siccomeè una squadra quasi perfetta, magari ancherende secondo le aspettative dell’allenatore. Questa è la forza di chi ha costruito un gruppo, una squadra, in cui tutti moltiplicano le loro forze permettendo a chi è meno bravo o meno in forma di rendere al massimo. Per questovincerà largamente in ...