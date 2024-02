Padovan: «Il Napoli è stato fortunato con il Barcellona, ha fatto un tiro in porta»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 24 febbraio 2024) Giancarlo, giornalista, ha commentato le partite di Champions delle squadre italiane. Il bilancio è di due vittorie e un pareggio nell’andata degli ottavi di finale. Sorpresa Lazio, conferma Inter e giudizio sospeso per il. Il giornalista però si sbilancia e prova a fare dei pronostici sul passaggio del turno a Radio Radio Sport.: «Secondo me ilpoteva fare 3 gol» Ai microfoni di Radio Radio Lo Sport, il giornalista Giancarloha commentato i primi verdetti degli ottavi di Champions League: «Il mio ottimismo della settimana precedente agli ottavi èpremiato: dicevo che si sentiva aria di sorpresa e la Lazio ha vinto, non avevo nessun dubbio sull’Inter che doveva vincere con più scarto. Il...