Padova-Arzignano oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

Padova, l'Arzignano da superare per continuare a cullare il sogno rimonta

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ecco la, l’, latv e lodi, match dello stadio Euganeo valevole per la ventottesima giornata del campionato italiano di. La squadra biancoscuvuole continuare a sperare nella promozioneinB e per questo necessita di un’altra vittoria tra le mura amiche. La formazione ospite, dal suo canto, ha bisogno di fare punti per avvicinarsi alla conquista del traguardo della salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 24 febbraio alle ore 18:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 252. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

La diretta LIVE di Padova-Arzignano , match valido per la ventottesima giornata della Serie C 2023 / 2024 . Nel girone A torna in campo la seconda della classe e ... (sportface)

Padova, l'Arzignano da superare per continuare a cullare il sogno rimonta: Impegno casalingo per l'11 di Torrente contro gli uomini di Bianchini, battuti a fatica all'andata, per il 28esimo turno del campionato di Serie C girone A. Il tecnico biancoscudato vuole mettere pres ... padovaoggi

Padova, i convocati di mister Torrente per la gara contro l'Arzignano: Sono 23 i calciatori convocati dal tecnico del Padova, Vincenzo Torrente, per la gara di domani contro l'Arzignano valida per la 28esima giornata del girone A di Serie C. Ecco ... tuttoc

SPECIALE - Padova, Torrente: "Basta guardare classifica Mantova": Il tecnico del Padova, Vincenzo Torrente, ha parlato in sala stampa alla vigilia della sfida contro l'Arzignano: "All’andata abbiamo fatto fatica contro una squadra che ci ha ... tuttomantova