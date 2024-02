Pacchetto Dormiente di PyPI Compromesso per Diffondere il Malware Nova Sentinel

(Di sabato 24 febbraio 2024) Undisponibile sul repository Python Package Index () è stato aggiornato quasi due anni dopo per propagare unruba-informazioni chiamato. Il, chiamato django-log-tracker, è stato pubblicato per la prima volta sunell’aprile 2022, secondo la società di sicurezza della catena di approvvigionamento … ?

Troppi soldi che dormono in banca, l’eurozona vuole svegliarli: Bruxelles – L’Unione europea ha bisogno di soldi che non ha, quando ce ne sono tanti che dormono nelle banche e che potrebbero essere usati per finanziare l’economia. Sono i risparmi delle famiglie, ... eunews

Hearthstone: Il Laboratorio di Frizzabombe: La scatola dei giocattoli della Locanda si riempie di meraviglie nella nuova espansione di Hearthstone. - Leggi tutto l'articolo e guarda il video su FantasyMagazine.it ... fantasymagazine

Heartstone, svelati i primi dettagli sull’espansione Il Laboratorio di Frizzabombe: Il 19 marzo, Frizzabombe, il geniale inventore e giocattolaio, aprirà le porte del suo magico laboratorio e tutta Azeroth è invitata. Con la sua valanga di opzioni nuove e nostalgiche, i giocatori tro ... playstationbit