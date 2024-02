Ostuni | evasione fiscale | pernottamenti in bed and breakfast di lusso non dichiarati | non dichiarati 130mila euro

Evasione fiscale nel settore turistico: scoperta società a Ostuni

(Di sabato 24 febbraio 2024) Una società di, in provincia di Brindisi, che opera nel settore turistico ricettivo, negli anni dal 2020 al 2023, non ha dichiarato al fisco ricavi per circa 130 mila...

