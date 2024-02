Ospedale Ruggi di Salerno | Cgil Fp | mancano operatori socio sanitari

Salerno, ospedale Ruggi e non solo: "Mancano gli operatori sanitari"

(Di sabato 24 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoC’è carenza di personale nel profilo di Operatoreo, nelle diverse Unità Operative e Servizi dell’Azienda Ospedaliera: a segnalarlo è laFp, che evidenzia che il problema è acuito dal pensionamento di numerosi dipendenti negli ultimi mesi. Quasi sempre è presente un solo OSS sia nel turno pomeridiano che in quello notturno. La maggiore carenza si registra in reparti ad alta attività assistenziale con un numero di posti letto pari a circa 20: Medicina urgenza, Pronto soccorso, Chirurgia vascolare, Neurologia/stroke unit, Pediatria, Nefrologia e Neurochirurgia. Per questo il sindacato chiede di procedere con urgenza al reclutamento di personale con un percorso assunzionale. L’Operatoreo risulta una delle figure fondamentali nel lavoro ...

Zona industriale, incidente stradale in via Wenner: auto sbanda, un ferito al “Ruggi”: StampaAncora un incidente stradale a Salerno che ha fatto tenere il peggio. E’ accaduto – come riporta il sito web lacittadisalerno.it – nella zona industriale. Il conducente di un’auto ha perso il co ... salernonotizie

Ospedale di Sapri. Il dottor Vincenzo De Paola è il nuovo Direttore Sanitario: E’ il dottor Vincenzo De Paola il nuovo Direttore Sanitario dell’ospedale “Immacolata” di Sapri. Il dottor De Paola annovera nel suo curriculum importanti esperienze lavorative come la direzione sanit ... ondanews

Sapri: è Vincenzo De Paola il nuovo Direttore Sanitario dell’ospedale “Immacolata”: Tra queste, la direzione sanitaria dell’Ospedale di Cava de’ Tirreni a partire dal 2002 ... dal 2011 all’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. infocilento