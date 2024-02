Osimhen | oggi torna in gruppo e giocherà dal primo minuto

Napoli-Barcellona, torna Osimhen: la prima volta in azzurro nel 2024

Walter Mazzarri aveva spostato la seduta di allenamento nel pomeriggio per aspettare Victor Osimhen . Purtroppo, però, per colpa di un ritardo del volo che da ... (sportface)

Osimhen a parte Solo precauzione: già oggi tornerà in gruppo, con un obiettivo: Victor Osimhen ieri non si è allenato in gruppo, ma ha svolto lavoro personalizzato in palestra a causa di un leggero stato influenzale. tuttonapoli

Napoli: a giugno via Osimhen e altri 5 Tentazione Gimenez (e non solo) per l'attacco: Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, potrebbe operare una mezza rivoluzione in vista della prossima sessione di calciomercato. areanapoli

Verso Cagliari-Napoli, le condizioni di Osimhen | Le ultime: Victor Osimhen è il capocannoniere del Napoli in Serie A con 7 gol (in 13 partite) e in totale con 9 (in 19), pur avendo giocato 19 volte su 34. Inutile dire che avere il centravanti nigeriano è sicur ... sportpaper