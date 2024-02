Oroscopo Paolo Fox domenica 25 febbraio 2024 | Gemelli coraggioso

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 febbraio 2024, le previsioni segno per segno

(Di sabato 24 febbraio 2024) L’diFox per oggi,25Ariete Nelle prossime ore e giornate dovete circondarvi solo di persone che sono positive nei vostri confronti. Saranno chiamati a farlo soprattutto tutti coloro che si sono sentiti un po’ agitati o hanno dovuto lottare per mantenere le proprie posizioni. Toro Non avete più la luna opposta che vi ha fatto faticare in qualche modo ad affrontare i problemi agli inizi della settimana. Quelle del weekend sono delle giornate che possono iniziare a farvi riflettere. Se c’è qualcosa di cui dovete parlare, fatelo ora.È bene approfittare dei prossimi giorni, in particolare oggi, per parlare d’amore poiché nella seconda parte del fine settimana Venere tornerà attiva e vi darà una grossa mano. Coraggio, buttatevi! Cancro Nel ...