Oroscopo Branko sabato 24 febbraio 2024 | Acquario confuso

Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 24 febbraio: tutti i segni

(Di sabato 24 febbraio 2024) L’diper oggi,24Ariete Buone notizie in arrivo, legate al settore del lavoro, quindi aspettarsi qualcosa a partire da; nella vita di coppia, invece, nei prossimi giorni si sorriderà di più. Il weekend sarà importante ristabilire alcuni contatti in amore. Toro Bisogna attendere qualche giorno per tentare una ripresa del dialogo nella coppia, ma i segnali già ci sono; nel lavoro, invece, nei prossimi giorni non ci saranno freni.decisamente positivo per quanto riguarda il lavoro, potrai contare anche sulla Luna in aspetto favorevole. Gemelli Per il settore della professione Mercurio sta per iniziare un transito polemico; in amore, invece, a partire dae domenica si potrà tentare una soluzione se ...