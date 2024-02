OraSì | colpo di mercato Il timone affidato a Uljarevic In uscita lo sloveno Nikoli?

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 febbraio 2024) Come un fulmine a ciel sereno, a poche ore dal fondamentale derby contro l’Andrea Costa Imola, l’Ravenna ha piazzato undi: in giallorosso arriva infatti Karlo, guardia/play croato di 190 cm, proveniente dallo Škrljevo, squadra impegnata nel massimo campionato croato. Un vero e proprio ribaltone quello fatto dal sodalizio di via della Lirica che ha deciso di intervenire sostituendo Mitjac (che proseguirà ad allenarsi con la squadra), con un giocatore completamente diverso, un esterno con punti nelle mani capace di creare per sé stesso e per gli altri, come testimoniato dai 16.5 punti e dai 6.7 assist serviti in quasi 34 minuti di gioco a gara nella stagione in corso, a cui ha unito 4.4 rimbalzi, non pochi per un esterno, fondamentale in cui i giallorossi stanno ...