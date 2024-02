Ora si indaga anche sui follower di Ferragni | ipotesi cifra drogata

Urbanistica, ora indaga anche la Corte dei conti. Verifiche sugli oneri non incassati dal Comune

(Di sabato 24 febbraio 2024) Si affaccia un nuovo aspetto che sarà sviscerato nell'ambito delle indagini milanesi su Chiara. Il tema è quello del numero reale dei suoi. Potrebbero essere quelli che «appaiono», circa 30 milioni, oppure lapotrebbe essere «» da profili fake o bot. Se così fosse, una possibile truffa sarebbe stata amplificata ingigantendo la sua platea di possibili acquirenti dei prodotti al quale è stato affiancato il suo nome. Tutto al momento rientra in un livello teorico dello sviluppo degli accertamenti di magistratura e Guardia di Finanza. Il profitto della possibile truffa messa in atto attraverso le operazioni commerciali con profili benefici potrebbe essere stato maggiore tanto più alto rispetto al reale potrebbe essere stato il numero di seguaci. Solo scenari investigativi, al momento, che ...

Terni, 21 febbraio 2024 – Stefano Bandecchi è indagato per diffamazione ai danni dell'assessore regionale alla sanità dell'Umbria, Luca Coletto , per alcune ... (lanazione)

Si parte da una maxiperizia sul luogo della voragine . Si scava, ma non solo nel sottosuolo. Si scava anche altrove. Negli uffici comunali e in quelli della ... (ilmattino)

Torino, rifiuta cibo e acqua e si lascia morire in carcere: due medici indagati per omicidio colposo: Perquisizione al Lorusso e Cutugno e alle Molinette. Ai dottori è rimproverato di non aver disposto tempestivamente il ricovero della donna ... torino.corriere

Gli ispettori del Ministero al Savoia: acquisite le carte, ora le audizioni: ANCONA - L’input del Ministero dell’Istruzione ha avuto effetto immediato. Gli ispettori messi in modo dal ministro Giuseppe Valditara non hanno perso tempo: si sono ... corriereadriatico

Chiara Ferragni, ora si indaga anche sui follower: ipotesi "cifra drogata": Si affaccia un nuovo aspetto che sarà sviscerato nell’ambito delle indagini milanesi su Chiara Ferragni. Il tema è quello del numero reale dei suoi follower. Potrebbero essere quelli che «appaiono», ... iltempo