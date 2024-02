Operaio precipita da impalcatura a Salsomaggiore Terme | è grave

Operaio precipita da un'impalcatura in un cantiere a Salsomaggiore: è in codice rosso in Ospedale -

Un Operaio di 52 anni, regolarmente assunto, è precipitato nella tarda mattinata di oggi dall'impalcatura montata sul tetto di un palazzo dove stava effettuando dei lavori. E' successo a Salsomaggiore Terme, in un cantiere allestito per ristrutturazione. L'uomo è caduto da una altezza di tre metri, finendo su un solaio sottostante, procurandosi diverse lesioni.

