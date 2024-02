Omloop Het Nieuwsblad 2024 | Visma | Lease a Bike devastante Vince Tratnik a sorpresa | terzo van Aert

DIRETTA Omloop Het Nieuwsblad 2024 LIVE - SpazioCiclismo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 febbraio 2024) Si aprono le Classiche del Nord in Belgio e subito esulta la: lo squadrone neerlandese domina in lungo e in largo laHet, attacca a ripetizione e riesce are con un nome a, il veterano sloveno Jan. Successo più importante della carriera nelle corse di un giorno per lui che è riuscito ad imporsi con un colpo di mano sul finale. Vento, cattive condizioni meteo, cadute e classiche condizioni nelle Fiandre. La corsa si infiamma sin dall’inizio: in fuga vanno Samuele Battistella (Astana), Manlio Moro (Movistar), Lars Boven (Alpecin-Deceuninck), Alexis Gougeard (Cofidis), Sander De Pestel (Decathlon AG2R La Mondiale), Sean Flynn, Frank van den Broek (Team DSM-Firmenich PostNL), ...