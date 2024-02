Omloop Het Nieuwsblad 2024 | vince a sorpresa Tratnik

Omloop Het Nieuwsblad 2024, Jan Tratnik: "Non pensavo di avere una possibilità con una squadra così forte, ora ...

(Di sabato 24 febbraio 2024) Roma, 24 febbraio- Cambia il nome, da Jumbo-Visma a Visma-Lease a Bike, ma non cambia la sostanza: il dominio dello squadrone olandese nellaHet, uno dei primi antipasti delle Classiche del Nord, è ormai usuale ma premia il protagonista che non ti aspetti, Jan. La cronaca Lo sloveno, seppur con un giorno di ritardo, si fa così un bel regalo di compleanno per i suoi 34 anni battendo al traguardo Nils Politt, staccato di 3'' e trovando così l'acuto più importante di una lunga carriera nelle corse di un giorno: a 8'' di ritardo c'è Wout Van Aert, il grande favorito di giornata che nonma che può almeno consolarsi per essere arrivato terzo e non secondo, come da triste consuetudine nella scorsa stagione. Quanto all'Italia, il miglior ...