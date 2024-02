Oltre 140 chili di droga in un locale a Napoli | arrestato

In casa con 140 chili di droga, 4 pistole e oltre 50mila euro in contanti

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 24 febbraio 2024)140diin un. In casa aveva51 mila euro nascosti in una busta:un 40enne Sorpreso con140di. Nel pomeriggio del 23 febbraio scorso, gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato San Giovanni – Barra, nell’ambito di servizi antia seguito di un’attività info-investigativa, hanno controllato l’abitazione di un uomo in zona San Giovanni – Barra, dove hanno rinvenuto 51.350 euro nascosti in una busta. Essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso l’attività di controllo presso unin uso all’indagato dove hanno ...