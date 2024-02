Olena Zelenska, 2 milioni di bambini fuggiti dalla guerra

(Di sabato 24 febbraio 2024) "Più di 2dihanno dovuto lasciare l'Ucraina a causa dell'invasione da parte della Russia", ha scritto su Facebook la first ladypubblicando una foto trattaTop 100 della rivista Time dello scorso anno, in cui i piccoli pazienti dell'ospedale di Okhmatdyt aspettano un altro attacco russo nel rifugio dell'ospedale. Lo riferisce Ukrinform.ricorda, nel secondo anniversario della, che "528sono stati uccisi da mani, proiettili, missili e droni russi". Almeno 1.230sono stati feriti e in più di 330 casi hanno avuto bisogno di protesi. "Più di 2dihanno lasciato il Paese per fuggire. Più di un milione di ...