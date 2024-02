Olbia | tragedia in un cantiere edile

Tragedia sul lavoro a Olbia, un uomo muore in un cantiere edile

(Di sabato 24 febbraio 2024) Pubblicato il 24 Febbraio, 2024 Un altro incidente mortale sul lavoro. Un uomo ha perso la vita all’interno di un. Secondo le prime informazioni si tratta di un muratore 43enne originario del Kosovo. Neldi via Londra sono intervenuti gli operatori del 118, con l’elisoccorso e un’ambulanza, ma non è stato possibile salvare la vita all’uomo. Sul posto ci sono anche i vigili del fuoco, gli ispettori dello Spresal e le forze dell’ordine. Stando a una prima ricostruzione, il muratore è precipitato da un’altezza di 10 metri, sotto gli occhi dei colleghi. PRATOLA SERRA: OPERAIO MUORE NELLO STABILIMENTO STELLANTIS È il terzo grave incidente sul lavoro in Gallura nel giro di una settimana: il primo risale a lunedì, il penultimo a ieri.

