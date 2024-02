OGGI A MILANO  Oltre 15 mila al corteo pro Palestina | città paralizzata  e un agente ferito

Dopo Pisa, oltre 15mila in strada per la Palestina a Milano. Sassi contro un supermercato, ferito un agente…

(Di sabato 24 febbraio 2024) I manifestanti sono partiti da piazzale Loreto e arriveranno in largo Cairoli intorno alle 20. Presente l’ex deputato del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di BattistaI manifestanti sono partiti da piazzale Loreto e arriveranno in largo Cairoli intorno alle 20. Atteso l’ex deputato del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista

La pioggia ha sorpreso (come ogni stagione ormai) la Milano Fashion Week autunno inverno 2024 2025. Nonostante il calendario fitto di appuntamenti, le sfilate ... (amica)

Ultimi giorni della Settimana della Moda di Milano che si concluderà lunedì 26 febbraio, oggi vanno in scena Ferrari, Dolce&Gabbana e Bottega Veneta . Dove ... (fanpage)

Next Gen Cup 2024: Ferrari è l'MVP, Baldi il miglior assist-man: L'Olimpia MILANO ha conquistato la Next Gen Cup 2024 battendo in finale l'Allianz Tortona. Di seguito la lista dei premi individuali della competizione. • Grazie alla prova da ...pianetabasket

Ordine esplode: "Ho sentito una fesseria ignobile. Meglio raccontare Cappuccetto Rosso": Ospite della trasmissione Tutti Convocati, in onda su Radio 24, Franco Ordine si è tolto qualche sassolino dalle scarpe sulla proposta di ristrutturazione di San Siro: "Io che sono un fOGGIano ...areanapoli

Serie A2 Forlì supera anche MILANO e mantiene saldo il primo posto: Nella terza giornata della fase ad orologio l'Unieuro Forlì ospiterà tra le mura amiche l'Urania MILANO, sesta forza del girone verde, che sta attraversando un periodo ...pianetabasket