Nuovo Stadio Milan | Ordine | “Ristrutturare San Siro? Fesseria ignobile”

Stadio a San Donato, si procede verso l'accordo di programma. E per il Milan resta il piano A

'Tuttosport' parla dello stadio di Milan o che potrebbe ospitare gli Europei. In lizza anche l'impianto a San Donato del Milan , ma... (pianetamilan)

Gerald Cardinale , proprietario del Milan , ha rilasciato una lunga intervista a Calcio e Finanza per discutere la sua strategia per il club (pianetamilan)

Nuovo stadio Milan , il sindaco si San Donato esce allo scoperto: ci sono da risolvere delle criticità come il traffico e i trasporti… Il Milan fa sul serio ... (dailymilan)

Cardinale: "Pronto a costruire da solo il nuovo stadio. Superlega Non la riteniamo giusta": Dall'investimento del Milan al nuovo stadio: in un'intervista concessa a Calcio e Finanza, Gerry Cardinale ha parlato di diversi temi legati al futuro del club rossonero. gianlucadimarzio

Cardinale tra partner arabi e questione stadio: “Al Milan per restare a lungo”: Parole al miele del presidente Cardinale, che si è espresso poi su due temi caldi come i possibili partner arabi e la questione nuovo stadio: “Ci sono molti capitali in Medio Oriente interessati ad ... footballnews24