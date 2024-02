Nuovo Prg di Napoli, 6 Progetti-Guida: ecco cosa prevedono

(Di sabato 24 febbraio 2024) Tempo di lettura: 9 minutiSeinella bozza delpiano regolatore di. Nelle intenzioni, si vorrebbe approvare il Prg per la fine del 2024. Con un’avvertenza: nel documento strategico, “ciascun Progetto-espliciterà una selezione diprioritari di livello locale, urbano e territoriale (…) esemplificati in questa sede ma non esaustivi e definitivi”. Vediamo come il Comune intende cambiare il volto della città. VERSO ORIENTE “La città no-carbon del 2050 comincia da Est”. Tra i, “Verso Oriente è quello che meglio chiarisce la visione della città futura”. Esso prevede: • La trasformazione delle aree adiacenti alla stazione ferroviaria di Piazza Garibaldi e al fascio dei binari, a sud (Porta Est) e a nord ...

