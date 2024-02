Nuovo lapsus di Biden | come chiama la moglie di Navalny

Nuovo lapsus di Biden: sbaglia il nome della vedova Navalny

(Di sabato 24 febbraio 2024)scivolone di Joe. Dopo aver visto lae la figlia di Alexeia San Francisco, il presidente degli Stati Uniti ha incontrato i giornalisti e ha raccontato loro dell'incontro. Riferendosi alla vedova Yulia Navalnaya, però, l'attuale inquilino della Casa Bianca ha parlato di Yolanda e non se ne è nemmeno reso conto. Si tratta dell'ultimodi una lunga serie. Nei giorni scorsi, per ricordarne uno,aveva confuso il presidente Macron con Mitterand. Famosa la gaffe su Vladimir Putin: "Putin sta chiaramente perdendo la guerra in Iraq. Sta perdendo la guerra in casa", ha detto a giugno 2023. Tuttavia, errori a parte, il presidente Usa ha condannato fin da subito il regime di Mosca per la morte del dissidente. "Putin è responsabile della morte di ...

