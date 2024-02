Nuovo caso alle primarie di San Vero Milis Maestra schiaffeggia bambina di 10 anni La docente | “Solo due colpetti”

Nuovo caso alle primarie di San Vero Milis. Maestra schiaffeggia bambina di 10 anni

(Di sabato 24 febbraio 2024) L’anno scorso era stata sospesa dal lavoro venti giorni per aver fatto realizzare un piccolo rosario ai bambini a averli invitati a recitare delle preghiere, ora, Marisa Francescangeli, 58della scuola primaria di San, resterà a casa per tre mesi con l’accusa di averto unadi dieci. Laha ricevuto in queste ore il provvedimento, che prevede anche una riduzione dello stipendio, firmato dall’organo competente dell’Ufficio scolastico regionale per i procedimenti disciplinari. Una sanzione che l’Usr conferma a Il Fatto Quotidiano seppur senza entrare nei dettagli per garantire la riservatezza dell’interessata. Quello che si sa per certo è che dopo i fatti che risalgono allo scorso mese di ...