Nuovo allenatore Napoli | l’agente gela gli azzurri | che mazzata per De Laurentiis

Calzona nuovo allenatore del Napoli: squadra a rapporto, ecco le nuove regole dello spogliatoio

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 24 febbraio 2024) Dario Canovi, agente, tra gli altri, di Thiago Motta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW cheno i tifosi del. La stagione delappare all’insegna del fallimento. Il pareggio risicato contro il Barcellona non fa altro che certificare la difficoltà azzurra di non riuscire a prevalere sull’avversario e a travolgere lo stesso, come successo lo scorso anno. Una storia a parte ma che ha condizionato, poi, l’evolversi della vicenda fino alla situazione in cui gligalleggiano. A proposito di ciò, Dario Canovi, agente di Thiago Motta,del Bologna accostato ale all’inizio di questa stagione e in ottica futura, ha commentato la scelta della divisione tra Dee Spalletti ed alle conseguenze che ha portato ...