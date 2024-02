Nuova ondata di maltempo in Emilia Romagna: neve e pioggia intensa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 febbraio 2024) Bologna, 24 febbraio 2024 – Dopo le ultime perturbazioni e giornate di vento forte, unadista per avvolgere l’. Non solo la, ma anche piogge intense e persistenti sono attese nelle prossime ore nella nostra regione. Anche lasettimana sarà interessata da questo treno di cicloni che porterà in Italia ladi una stagione in pochi giorni: in pratica l’ultima decade di febbraio vedrà cadere piùdell’intero inverno. Per esempio, sulle Dolomiti in Veneto, a Cortina d’Ampezzo, sono caduti 35 cm di, ma ci sono stati punti dove la coltre bianca ha raggiunto anche i 55 cm. Gli esperti di Arpae mostrano come la maggiore criticità in ...