Novate, l'asilo nido chiuso 3 giorni, poi il trasloco per fare spazio alla nuova sede

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di sabato 24 febbraio 2024)Prato Fiorito di via Campo dei fiori aMilanese si prepara altemporaneo per consentire la costruzione della, sulle ceneri di quella attuale. Sono stati ultimati i lavori per il provvisorio asilo“Prato Fiorito” presso le strutture temporanee di via Cornicione, che ospiteranno la prima infanzia durante il ...