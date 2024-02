Novara-Vallefoglia oggi in tv | canale | orario e diretta streaming A1 Femminile 2023 2024 volley

Volley A1 femminile, Igor in anticipo contro Vallefoglia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 febbraio 2024) Tutto pronto per Igor Gorgonzola-Megabox Ondulati del Savio, partita valevole per l’ottava giornata di ritorno della Serie A1di. Le azzurre di Lorenzo Bernardi, reduci dalla bella vittoria infrasettimanale nella finale di andata di Challenge Cup, tornano sul campo di casa per vincere ancora e difendere il terzo posto. Dall’altra parte della rete c’è la formazione marchigiana, settima in classifica e a caccia di altri punti per salire ancora. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 di sabato 24 febbraio al Pala Igor Gorgonzola di. Di seguito, le informazioni per seguire inla partita ...