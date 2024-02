Non tutte le guerre si possono vincere | ma la Russia questa la perse subito | insieme con la Ucraina | una guerra al suo bivio biennale

No a tutte le guerre, no al riarmo

L’ Acqua in bottiglia che si beve ogni giorno non è tutta uguale. Ci sono alcune tipologie di Acqua che non fanno bene ai reni . Bere la giusta quantità di ... (cityrumors)

In casa Napoli il nuovo allenatore Francesco Calzona ha già fatto sapere che tutti saranno presi in considerazione in questa ultima parte di stagione. ... (dailynews24)

Le serie non finiscono mai. Qual è il confine fra comicità e politicamente corretto Risponde Hacks: Due comiche, due donne di generazioni diverse, due modi di vedere la vita e il palcoscenico che alla fine si incontrano. La prima stagione arriva anche in ... huffingtonpost

"Non mi sono mai sentito così solo": Cracovia, giovedì, 22. febbraio, 2024 14:59 (ACI Stampa). Nel 1941 Cracovia, come tutta la Polonia fu occupata dai tedeschi. Karol Wojtyla, per non essere arrestato, lavorava come operaio nelle cave ... acistampa

Novartis, Confalone "Da Torre Annunziata esportiamo in tutto il mondo": TORRE ANNUNZIATA (NAPOLI) (ITALPRESS) - "Inauguriamo una nuova linea produttiva nello stabilimento di Torre Annunziata, un investimento di oltre 30 milioni. Questo territorio ha dimostrato di rapprese ... msn