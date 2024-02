Non sono un criminologo | ma ho sbagliato | Putin | il mea-culpa di Rampini

Federico Rampini, mea-culpa su Putin: "Non sono un criminologo, ma ho sbagliato"

(Di sabato 24 febbraio 2024) Inusitate sorprese a PiazzaPulita, con due tra le più prestigiose penne del giornalismo d'area progressista che nel giro di qualche minuto gelano il pubblico di La7 su Russia, Ucraina e dintorni. Federico, del Corriere della Sera, chiede scusa a tutti: «Un po' di autocritica credo di doverla fare personalmente, non solo elencando gli errori che ha fatto l'Occidente. Se vi leggo le analisi che facevo di questa guerra un anno fa, erano in parte sbagliate. Hoanche io nel vedere unisolato. È stato isolato da noi occidentali neanche troppo, perché poi l'applicazione delle sanzioni è stata un colabrodo, solo adesso si comincia a parlare, per esempio, di usare veramente le riserve russe sequestrate, i soldi della Russia sequestrati nelle nostre banche. Non ho mai parlato di rovesciamento di- ...