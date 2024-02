Non è tutta fibra quel che luccica. La città non ancora cablata

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 24 febbraio 2024) Lapiùd’Europa è forse uno dei fiori all’occhiello dell’amministrazione Albertini di cui l’ex sindaco va più fiero. Una complessa operazione finanziaria che mise insieme pubblico e privato nel ’99 portò alla realizzazione di 275 mila km in fibre ottiche, 212 ogni mille abitanti, più del doppio rispetto alla media italiana. Dopo vent’annirecord si è un po’ logorato, come dimostrano le lamentele di una quota di imprese che, spinte dal caro prezzi, cercano spazi in zone periferiche in cui non sempre è agevole usufruire della banda larga. Spiega al Foglio Stefano Valvason direttore di Api: “Restano alcune zone, penso a Corvetto, in cui si deve fare ricorso all’Adsl. Più grave è la situazione nell’area metropolitana, in particolare nel sudovest di Milano, dove spesso manca il servizio”. Con conseguenze pesanti per chi ...