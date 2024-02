Non abbiamo bisogno dei consigli “non richiesti”

“Abbiamo bisogno di servizi, non di piste da bob”. Sette giovani ampezzani scendono a Venezia per chiedere buonsenso

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 24 febbraio 2024) Nell’arco dell’intera vitaa che fare con una quantità infinita di scelte, più o meno complicate che siano. Dobbiamo continuamente decidere il prossimo passo da fare per il nostro futuro, per migliorarci o per risolvere un problema. Nessuno di noi è infallibile e, per quanto ci sentiamo più o meno sicuri di noi stessi,sempredel supporto e deidelle persone a noi vicine, soprattutto nei momenti in cui le scelte da fare diventano dei bivi che possono cambiare il corso delle nostre vite. A chi non è mai capitato di chiedere uno? A un’amica, un compagno, ai genitori o a persone fidate che ci vogliono bene. Tutti i nostri legami in qualche modo ci supportano nel prendere decisioni. Ma quante volte capita invece di ricevereche non ...