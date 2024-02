No alla moschea, palestinesi pregano in strada a Gerusalemme

Islamofobia al centro dell’incontro organizzato da Rotary Club Catania Sud presso la Moschea di Catania: CATANIA – Lo scorso 11 febbraio, nella Moschea della Misericordia di Catania, si è svolta una serata dal titolo “Islamofobia, Dal Pregiudizio alla Convivenza”, organizzata dal Rotary Club Catania Sud ... newsicilia

Strage di via Mariti, la comunità in lutto: Strage di via Mariti, la comunità in lutto "I morti sul lavoro nel cantiere Esselunga sono martiri", dice l'Imam di Firenze alla preghiera del venerdì in moschea, ad una settimana dal crollo ... rainews

