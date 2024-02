Nizza-Clermont domenica 25 febbraio 2024 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | convocati

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di sabato 24 febbraio 2024) Il secondo KO consecutivo sul campo del Lione è costato aldi Farioli il secondo posto in classifica, con il Brest che ha sorpassato gli Aiglons e Lille e Monaco che adesso incalzano in classifica a solo un punto di distacco. Dante e compagni sono impegnati in casa quest’oggi contro il fanalino di coda, squadra reduce dal KO di Rennes e precipitata InfoBetting: Scommesse Sportive e